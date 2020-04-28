У США повідомили про першу собаку з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Собака з сім'ї, яка бере участь в дослідженні в Університеті Дьюка, мабуть, стала першою в США, результати тесту на COVID-19 якої виявилися позитивними, передає УНН з посиланням на CBS.
Так, провідний дослідник молекулярно-епідеміологічного дослідження підозрюваної інфекції (Molecular and Epidemiological Study of Suspected Infection, MESSI), доктор Кріс Вудс, підтвердив CBS News, що "наскільки відомо, це перший випадок, коли вірус був виявлений у собаки".
"В даний час відомо небагато додаткової інформації, так як ми працюємо, щоб дізнатися більше про вплив", - сказав він.
За даними місцевого каналу WRAL-TV, перша в США інфікована собака - це мопс на ім'я Уїнстон, є частиною сім'ї в Чапел-Хілл.
Мати, батько і син в цьому домогосподарстві були включені в дослідження і отримали позитивний результат на коронавірус.
Як повідомляв УНН, раніше в американському штаті Нью-Йорк у двох домашніх котів був підтверджений коронавірус.