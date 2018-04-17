В США пообещали усилить антироссийские санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. При необходимости США будет усиливать законодательство по применению санкций. Об этом сказал помощник Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Вэсс Митчелл во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком в Вашингтоне в рамках ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.
“США будет придерживаться политики активной поддержки Украины на пути реформ и, при необходимости, усиливать законодательство по применению санкций”, — заверил Вэсс Митчелл.
Напомним, президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против РФ.
Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины включит в список санкций все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированом Россией Крыму.