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В США пообещали усилить антироссийские санкции

В США пообещали усилить антироссийские санкции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. При необходимости США будет усиливать законодательство по применению санкций. Об этом сказал помощник Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Вэсс Митчелл во время встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком в Вашингтоне в рамках ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает УНН со ссылкой на сообщение Минфина.

“США будет придерживаться политики активной поддержки Украины на пути реформ и, при необходимости, усиливать законодательство по применению санкций”, — заверил Вэсс Митчелл.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины включит в список санкций все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированом Россией Крыму.

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