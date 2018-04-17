В США пообещали усилить антироссийские санкции

“США будет придерживаться политики активной поддержки Украины на пути реформ и, при необходимости, усиливать законодательство по применению санкций”, — заверил Вэсс Митчелл.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины включит в список санкций все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексированом Россией Крыму.