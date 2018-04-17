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У США пообіцяли посилювати антиросійські санкції

У США пообіцяли посилювати антиросійські санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. За потреби, США посилюватиме законодавство щодо застосування санкцій. Про це сказав помічник Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Весс Мітчелл під час зустрічі з міністром фінансів України Олександром Данилюком у Вашингтоні в рамках щорічних весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінфіну.

“США дотримуватиметься політики активної підтримки України на шляху реформ та, за потреби, посилюватиме законодавство щодо застосування санкцій”, — запевнив Весс Мітчелл.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився призупинити введення нових санкцій проти РФ.

Раніше повідомлялось, що Міністерство інфраструктури України включить до списку санкцій всі компанії, що працюють на об’єктах будівництва Керченського мосту в анексованому Росією Криму.

Українські Національні Новини

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