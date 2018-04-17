У США пообіцяли посилювати антиросійські санкції

“США дотримуватиметься політики активної підтримки України на шляху реформ та, за потреби, посилюватиме законодавство щодо застосування санкцій”, — запевнив Весс Мітчелл.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився призупинити введення нових санкцій проти РФ.

Раніше повідомлялось, що Міністерство інфраструктури України включить до списку санкцій всі компанії, що працюють на об’єктах будівництва Керченського мосту в анексованому Росією Криму.