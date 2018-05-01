В США умер создатель логотипа Playboy
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Умер графический дизайнер Арт Пол, который создал логотип Playboy, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Пол умер в госпитале в Чикаго 28 апреля, ему было 93 года. Как пишет издание, причиной стало воспаление легких.
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Арт Пол стал первым сотрудником знаменитого журнала, созданного Хью Хефнером. Он отвечал за графическое оформление издания.
Пол стал автором обложки первого номера Playboy с актрисой Мэрилин Монро. Дизайнер проработал в журнале 29 лет и покинул его в 1982 году.