В США умер создатель логотипа Playboy

Пол умер в госпитале в Чикаго 28 апреля, ему было 93 года. Как пишет издание, причиной стало воспаление легких.

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Арт Пол стал первым сотрудником знаменитого журнала, созданного Хью Хефнером. Он отвечал за графическое оформление издания.

Пол стал автором обложки первого номера Playboy с актрисой Мэрилин Монро. Дизайнер проработал в журнале 29 лет и покинул его в 1982 году.