У США помер творець логотипу Playboy
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Помер графічний дизайнер Арт Пол, який створив логотип Playboy, передає УНН із посиланням на The Washington Post.
Пол помер в госпіталі в Чикаго 28 квітня, йому було 93 роки. Як пише видання, причиною стало запалення легенів.
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Арт Пол став першим співробітником знаменитого журналу, створеного Х'ю Хефнером. Він відповідав за графічне оформлення видання.
Пол став автором обкладинки першого номера Playboy з актрисою Мерілін Монро. Дизайнер пропрацював в журналі 29 років і покинув його в 1982 році.