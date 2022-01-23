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В США подросток создал обувь, которая может заряжать смартфон во время ходьбы

Киев • УНН

 • 16462 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. 15-летний Лино Марреро из США разработал технологию Kinetic Kickz, которая позволяет заряжать смартфон во время ходьбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Time.

Детали

Марреро разработал специальную стельку для обуви, она собирает кинетическую энергию при движении и превращает ее в электричество. Идея пришла к парню после тренировки по футболу. Он хотел попросить свою маму забрать его после занятий спортом, но смартфон разрядился. Тогда парень понял, что для зарядки устройства можно использовать энергию, которую он тратит во время игры.

В начале 2021 года на штат Техас, где живет Марреро, обрушилась буря, это привело к масштабному отключению электроэнергии. После этого парень решил опробовать свою технологию на практике. В результате стельки сработали и позволили зарядить смартфон.

“В моей семье нет инженеров. Поэтому я пошел в библиотеку, вошел в интернет и сам узнал о пьезоэлектрические диски и мостовые диодные выпрямители”, — рассказал Марреро.

Сейчас парень планирует адаптировать технологию Kinetic Kickz для производства чистой энергии. По его словам, кинетическая энергия намного надежнее солнечной или ветряной, которая зависит от погодных условий или времени суток.

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