У США підліток створив взуття, яке може заряджати смартфон під час ходьби
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. 15-річний Ліно Марреро із США розробив технологію Kinetic Kickz, яка дозволяє заряджати смартфон під час ходьби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Time.
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Марреро розробив спеціальну устілку для взуття, вона збирає кінетичну енергію при русі та перетворює її на електрику. Ідея прийшла до хлопця після тренування з футболу. Він хотів попросити свою маму забрати його після зайняття спортом, але смартфон розрядився. Тоді хлопець зрозумів, що для заряджання пристрою можна використати енергію, яку він витрачає під час гри.
На початку 2021 року на штат Техас, де живе Марреро, обрушилася буря, це призвело до масштабного відключення електроенергії. Після цього хлопець вирішив випробувати свою технологію на практиці. У результаті устілки спрацювали та дозволили зарядити смартфон.
“У моїй сім’ї немає інженерів. Тому я пішов у бібліотеку, увійшов в інтернет і сам дізнався про п’єзоелектричні диски та діодні мостові випрямлячі”, — розповів Марреро.
Зараз хлопець планує адаптувати технологію Kinetic Kickz для виробництва чистої енергії. За його словами, кінетична енергія набагато надійніша за сонячну або вітряну, яка залежить від погодних умов або часу доби.