В США выбрали нового кандидата на должность спикера Палаты представителей

Детали

После победы Джонсона на тайном голосовании республиканцы провели поименное голосование за закрытыми дверями, чтобы оценить, сможет ли он получить 217 голосов, необходимых для победы.

Отмечается, что Джонсон выдержал ключевое голосование, которое позволило ему приблизиться еще на шаг к должности спикера. Члены Республиканской партии, которые ранее выступали против его кандидатуры, все же проголосовали "за", это позволило республиканцу из Луизианы победить.

В среду законодатели должны провести голосование в Палате представителей.

Напомним

Перед этим на пост спикера Конгресса США республиканцы выдвинули Тома Эммера, но он выбыл из гонки - всего через несколько часов после того, как его избрали третьим кандидатом от Республиканской партии.

Спикера Палаты представителей, где большинство имеют республиканцы, избирают из-за снятия с должности Кевина Маккарти после того, как 3 октября республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении своего коллеги с поста спикера нижней палаты Конгресса США.