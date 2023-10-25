У США обрали нового кандидата на посаду спікера Палати представників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Республіканці у Палаті представників США обрали Майка Джонсона своїм наступним кандидатом у спікери нижньої палати Конгресу. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Після перемоги Джонсона на таємному голосуванні республіканці провели поіменне голосування за закритими дверима, щоб оцінити, чи зможе він отримати 217 голосів, необхідних для перемоги.
Зазначається, що Джонсон витримав ключове голосування, яке дозволило йому наблизитися ще на крок до посади спікера. Члени Республіканської партії, які раніше виступали проти його кандидатури, все ж таки проголосували "за", це дозволило республіканцю з Луїзіани перемогти.
У середу законодавці мають провести голосування у Палаті представників.
Нагадаємо
Перед цим на посаду спікера Конгресу США республіканці висунули Тома Еммера, але він вибув із перегонів - лише через кілька годин після того, як його обрали третім кандидатом від Республіканської партії.
Спікера Палати представників, де більшість мають республіканці, обирають через зняття з посади Кевіна Маккарты після того, як 3 жовтня республіканець Метт Гетц подав клопотання про усунення свого колеги з посади спікера нижньої палати Конгресу США.