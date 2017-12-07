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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 7942 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 20687 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100148 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109998 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130521 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106519 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108145 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В США неизвестный устроил стрельбу в школе, погибло двое учеников

В США неизвестный устроил стрельбу в школе, погибло двое учеников

Киев  •  УНН

 • 10715 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. По меньшей мере двое учеников погибли, десятки получили ранения после того как неизвестный открыл огонь в старшей школе на севере штата Нью-Мексико. Об этом сообщили в четверг представители правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Пресс-секретарь полиции штата Нью-Мексико сообщил, что стрелок также погиб. Мотивы нападения и причина смерти нападающего до сих пор остаются неизвестными.

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Старшая школа, расположенная в регионе вблизи Навахо, была эвакуирована. Представители местной власти сообщили, здание школы было очищено, а учеников доставили автобусами в другие локации.

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Офицер правоохранительных органов и представитель Навахо Нации заявили, что в течение инцидента более десятка человек получили ранения, однако не было сразу понятно, как они пострадали.

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