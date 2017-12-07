В США неизвестный устроил стрельбу в школе, погибло двое учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По меньшей мере двое учеников погибли, десятки получили ранения после того как неизвестный открыл огонь в старшей школе на севере штата Нью-Мексико. Об этом сообщили в четверг представители правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Пресс-секретарь полиции штата Нью-Мексико сообщил, что стрелок также погиб. Мотивы нападения и причина смерти нападающего до сих пор остаются неизвестными.
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Старшая школа, расположенная в регионе вблизи Навахо, была эвакуирована. Представители местной власти сообщили, здание школы было очищено, а учеников доставили автобусами в другие локации.
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Офицер правоохранительных органов и представитель Навахо Нации заявили, что в течение инцидента более десятка человек получили ранения, однако не было сразу понятно, как они пострадали.