В США неизвестный устроил стрельбу в школе, погибло двое учеников

Пресс-секретарь полиции штата Нью-Мексико сообщил, что стрелок также погиб. Мотивы нападения и причина смерти нападающего до сих пор остаются неизвестными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные в США напали на полицейский участок

Старшая школа, расположенная в регионе вблизи Навахо, была эвакуирована. Представители местной власти сообщили, здание школы было очищено, а учеников доставили автобусами в другие локации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США мужчина устроил стрельбу в школе, погибли три человека

Офицер правоохранительных органов и представитель Навахо Нации заявили, что в течение инцидента более десятка человек получили ранения, однако не было сразу понятно, как они пострадали.