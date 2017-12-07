У США невідомий влаштував стрілянину у школі, загинуло двоє учнів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Щонайменше двоє учнів загинули, десятки отримали поранення після того як невідомий відкрив вогонь у старшій школі на півночі штату Нью-Мексико. Про це повідомили в четвер представники правоохоронців, передає УНН з посиланням на Fox News.
Прес-секретар поліції штату Нью-Мексико повідомив, що стрілець також загинув. Мотиви нападу та причина смерті нападника досі залишаються невідомими.
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Старша школа, розташована в регіоні поблизу Навахо, була евакуйована. Представники місцевої влади повідомили, будівлю школи було очищено, а учнів доправлено автобусами до інших локацій.
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Офіцер правоохоронних органів і представник Навахо Нації заявили, що протягом інциденту більше ніж десяток людей отримали поранення, однак не було відразу зрозуміло, як вони постраждали.