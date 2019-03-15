В США назвали ситуацию в Керченском проливе проблемой для поставок СПГ Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Ситуация в Керченском проливе затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине. Об этом заявил одному из российских федеральных агентств замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт, сообщает УНН.
Министр пояснил, что делать отгрузки в регион Черного моря достаточно сложно. По его словам, ситуация в Керчи “немного изменилась”, и теперь трудно делать прогнозы относительно поставок СПГ Украине. “Не знаю, является ли он (регион) жизнеспособным рынком для СПГ, но мы рады будем это изучить”, — добавил Бруиллетт.
Речь идет об инциденте в конце ноября, когда корабли украинских ВМС на пути в Керченский пролив — были атакованы погранслужбой ФСБ РФ. В Москве настаивают, что украинцы “вошли в территориальные воды России”; Украина — назвала произошедшее актом агрессии со стороны России, получив поддержку мирового сообщества. После инцидента США анонсировали санкции против 24 сотрудников ФСБ, причастных к произошедшему.
Кроме того, США неоднократно грозили ввести санкции против компаний, в том числе из ЕС, которые связаны со строительством газопровода “Северный поток-2”. По данным The Wall Street Journal, ограничения могут быть введены в ближайшее время. Москва считает, что таким образом США продвигают продажи своего СПГ.
Напоминаем, банки РФ готовят план на случай введения санкций США.