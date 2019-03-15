В США назвали ситуацию в Керченском проливе проблемой для поставок СПГ Украине

Министр пояснил, что делать отгрузки в регион Черного моря достаточно сложно. По его словам, ситуация в Керчи “немного изменилась”, и теперь трудно делать прогнозы относительно поставок СПГ Украине. “Не знаю, является ли он (регион) жизнеспособным рынком для СПГ, но мы рады будем это изучить”, — добавил Бруиллетт.

Речь идет об инциденте в конце ноября, когда корабли украинских ВМС на пути в Керченский пролив — были атакованы погранслужбой ФСБ РФ. В Москве настаивают, что украинцы “вошли в территориальные воды России”; Украина — назвала произошедшее актом агрессии со стороны России, получив поддержку мирового сообщества. После инцидента США анонсировали санкции против 24 сотрудников ФСБ, причастных к произошедшему.

Кроме того, США неоднократно грозили ввести санкции против компаний, в том числе из ЕС, которые связаны со строительством газопровода “Северный поток-2”. По данным The Wall Street Journal, ограничения могут быть введены в ближайшее время. Москва считает, что таким образом США продвигают продажи своего СПГ.

Напоминаем, банки РФ готовят план на случай введения санкций США.