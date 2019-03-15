Банки РФ готують план на випадок введення санкцій США - ЗМІ

За їхніми даними, провідні російські фінансові інститути почали розробляти план дій на випадок санкцій США в кінці 2018 року спільно з Мінфіном і Центробанком Росії. “Кожен важливий банк має покроковий план з приводу того, що слід зробити в певній ситуації, — заявив один зі співрозмовників агентства. — Перший місяць розкладений по днях, а то й по годинах”.

Як пояснює Reuters, гіпотетично США можуть ввести проти ряду російських банків санкції, що позбавляють їх доступу до американської фінансової системи, що унеможливить для них проведення розрахунків у доларах США, оскільки для цього необхідно мати кореспондентський рахунок в американському банку.

Основний сценарій реагування на подібну ситуацію передбачає, що хоча б один великий російський банк не підпаде під санкції і матиме можливість здійснювати операції з валютою за допомогою коррахунків в іноземних банках. У такому випадку інші російські банки зможуть переводити валюту, використовуючи кореспондентські рахунки цього банку, не потрапившого під обмежувальні заходи.

Reuters уточнює з посиланням на інформацію у відкритому доступі, що російські банки, раніше згадувані як можливі мішені санкцій США в законопроекті, запропонованому американськими сенаторами, пов’язані між собою кореспондентськими рахунками, більшість з яких є рублевими і лише мала частина — доларовими.

Серед цих банків агентство називає “Сбербанк”, ВТБ, “Зовнішекономбанк”, Газпромбанк і “Россільгоспбанк”. У разі відключення російських банків від американської фінансової системи вирішення проблеми валютних переказів за допомогою коррахунків в Росії може бути лише тимчасовим варіантом, який буде діяти близько трьох-чотирьох місяців. Однак це допоможе виграти час для пошуку інших варіантів.

Агентство відзначає, що існують інші можливі сценарії в разі санкцій. Один з них може передбачати надання Центральним банком Росії валюти банку, що не порушеного санкціями, щоб інші фінансові інститути відкрили в цьому банку коррахунки для валютних операцій. На думку Reuters, можливий також варіант, при якому в разі введення санкцій банк відкрив би коррахунок безпосередньо в Центральному банку, проте агентство вважає це малоймовірним, так як це створює потенційний ризик поширення санкцій на Центробанк.

Як зазначав УНН, Трамп продовжив санкції щодо Росії через анексію Криму.