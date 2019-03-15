Банки РФ готовят план на случай введения санкций США - СМИ

По их данным, ведущие российские финансовые институты начали разрабатывать план действий на случай санкций США в конце 2018 года совместно с Минфином и Центробанком России. “Каждый важный банк имеет пошаговый план по поводу того, что следует сделать в определенной ситуации, — заявил один из собеседников агентства. — Первый месяц разложен по дням, если не по часам”.

Как поясняет Reuters, гипотетически США могут ввести против ряда российских банков санкции, лишающие их доступа к американской финансовой системе, что сделает невозможным для них проведение расчетов в долларах США, поскольку для этого необходимо иметь корреспондентский счет в американском банке.

Основной сценарий реагирования на подобную ситуацию предусматривает, что хотя бы один крупный российский банк не подпадет под санкции и будет иметь возможность осуществлять операции с валютой с помощью корсчетов в иностранных банках. В таком случае другие российские банки смогут переводить валюту, используя корреспондентские счета этого банка, не затронутого ограничительными мерами.

Reuters уточняет со ссылкой на информацию в открытом доступе, что российские банки, ранее упоминавшиеся как возможные мишени санкций США в законопроекте, предложенном американскими сенаторами, связаны между собой корреспондентскими счетами, большинство из которых являются рублевыми и лишь малая часть — долларовыми.

Среди этих банков агентство называет “Сбербанк”, ВТБ, “Внешэкономбанк”, Газпромбанк и “Россельхозбанк”. В случае отключения российских банков от американской финансовой системы решение проблемы валютных переводов при помощи корсчетов в России может быть лишь временным вариантом, который будет действовать около трех-четырех месяцев. Однако это поможет выиграть время для поиска иных вариантов.

Агентство отмечает, что существуют другие возможные сценарии в случае санкций. Один из них может предусматривать предоставление Центральным банком России валюты банку, не затронутому санкциями, чтобы другие финансовые институты открыли в этом банке корсчета для валютных операций. По мнению Reuters, возможен также вариант, при котором в случае введения санкций подпавший под их действие банк открыл бы корсчет непосредственно в Центральном банке, однако агентство считает это маловероятным, так как это создает потенциальный риск распространения санкций на Центробанк.

Как отмечал УНН Трамп продлил санкции в отношении России из-за аннексии Крыма.