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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 25821 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40505 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45398 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В США назвали преимущества реформы рынка электроэнергетики

В США назвали преимущества реформы рынка электроэнергетики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. США благодаря реформе рынка электроэнергетики и внедрению конкуренции получили ряд преимуществ, благодаря которым в выигрыше оказались как промышленные, так и бытовые потребители электроэнергии. Об этом заявил во время VII Международного форума по конкуренционной политки представитель Федеральной торговой комиссии США Джон Хилке, передает корреспондент УНН.

"Благодаря реформе рынка электроэнергетики большинство вертикально-интегрированных компаний потеряли смысл для того, чтобы оставаться в такой системе. От реформы выиграли как промышленные, так и бытовые потребители. Ведь в результате повышения конкуренции увеличилась эффективность генерирующих компаний. Малая реформа и положительное влияние на экономики", - сказал Джон Хилке.

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Как уточнил он, при проведении реформы рынка электроэнергии надо использовать все имеющиеся реальные возможности для получения существенных выигрышей, скажется на качестве для всех потребителей. При этом реформы должны быть недорогими и эффективными.

Украинские Национальные Новости

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