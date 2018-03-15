В США назвали преимущества реформы рынка электроэнергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. США благодаря реформе рынка электроэнергетики и внедрению конкуренции получили ряд преимуществ, благодаря которым в выигрыше оказались как промышленные, так и бытовые потребители электроэнергии. Об этом заявил во время VII Международного форума по конкуренционной политки представитель Федеральной торговой комиссии США Джон Хилке, передает корреспондент УНН.
"Благодаря реформе рынка электроэнергетики большинство вертикально-интегрированных компаний потеряли смысл для того, чтобы оставаться в такой системе. От реформы выиграли как промышленные, так и бытовые потребители. Ведь в результате повышения конкуренции увеличилась эффективность генерирующих компаний. Малая реформа и положительное влияние на экономики", - сказал Джон Хилке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОЭСР назвала приоритетом сотрудничества с Украиной реформу нефтегазовых госпредприятий
Как уточнил он, при проведении реформы рынка электроэнергии надо использовать все имеющиеся реальные возможности для получения существенных выигрышей, скажется на качестве для всех потребителей. При этом реформы должны быть недорогими и эффективными.