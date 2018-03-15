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У США назвали переваги реформи ринку електроенергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. США завдяки реформі ринку електроенергетики та запровадженню конкуренції отримали низку переваг, завдяки яким у виграші опинилися як промислові, так і побутові споживачі електроенергії. Про це заявив під час VІІ Міжнародного форуму з конкуренційної політки представник Федеральної торгової комісії США Джон Хілке, передає кореспондент УНН.

"Завдяки реформі ринку електроенергетики більшість вертикально-інтегрованих компаній втратили сенс для того, щоб залишатись у такій системі. Від реформи виграли як промислові, так і побутові споживачі. Адже внаслідок підвищення конкуренції збільшилась ефективність генеруючих компаній. Мала реформа також і позитивний вплив для економіки", - сказав Джон Хілке.

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Як уточнив він, при проведенні реформи ринку електроенергії треба використовувати усі наявні реальні можливості для отримання істотних виграшів, що позначиться на якості для всіх споживачів. При цьому реформи мають бути недорогими та ефективними.

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