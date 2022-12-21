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В США назвали время встречи Байдена и Зеленского

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Ожидается, что президент США Джо Байден встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в 14 часов по местному времени (в 21:00 по Киеву) на Южной лужайке Белого дома, сообщает американский телеканал Fox News, пишет УНН.

Цитата

"Зеленский должен встретиться с президентом Байденом в 14:00 в среду на Южной лужайке. Оттуда они перейдут на двустороннюю встречу в Овальном кабинете. Расписание заканчивается в 16:30 с обращением Зеленского к Конгрессу", - говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США.

В Белом доме указали, что Президент Байден пригласил Президента Зеленского посетить Вашингтон и с нетерпением ждет встречи в Белом доме.

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