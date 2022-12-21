В США назвали время встречи Байдена и Зеленского

Цитата

"Зеленский должен встретиться с президентом Байденом в 14:00 в среду на Южной лужайке. Оттуда они перейдут на двустороннюю встречу в Овальном кабинете. Расписание заканчивается в 16:30 с обращением Зеленского к Конгрессу", - говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил о своем визите в США.

В Белом доме указали, что Президент Байден пригласил Президента Зеленского посетить Вашингтон и с нетерпением ждет встречи в Белом доме.