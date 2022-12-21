У США назвали час зустрічі Байдена і Зеленського

Цитата

"Зеленський має зустрітися з президентом Байденом о 14:00 у середу на Південній галявині. Звідти вони перейдуть на двосторонню зустріч в Овальному кабінеті. Розклад закінчується о 16:30 зі зверненням Зеленського до Конгресу", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США.

У Білому домі вказали, що Президент Байден запросив Президента Зеленського відвідати Вашингтон і з нетерпінням чекає на зустріч у Білому домі.