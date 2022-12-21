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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У США назвали час зустрічі Байдена і Зеленського

У США назвали час зустрічі Байдена і Зеленського

Київ • УНН

 • 422230 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Очікується, що президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським о 14 годині за місцевим часом (о 21 годині за Києвом) на Південній галявині Білого дому, повідомляє американський телеканал Fox News, пише УНН.

Цитата

"Зеленський має зустрітися з президентом Байденом о 14:00 у середу на Південній галявині. Звідти вони перейдуть на двосторонню зустріч в Овальному кабінеті. Розклад закінчується о 16:30 зі зверненням Зеленського до Конгресу", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про свій візит у США.

У Білому домі вказали, що Президент Байден запросив Президента Зеленського відвідати Вашингтон і з нетерпінням чекає на зустріч у Білому домі.

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