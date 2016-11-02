В США на сожженной церкви появился лозунг "Голосуй за Трампа"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В американском штате Миссисипи сгорела церковь, на стенах которой впоследствии появился лозунг "Голосуй за Трампа", передает УНН со ссылкой на Reuters.
Власти начали расследование инцидента, которое они относят к преступлениям, совершенным на почве ненависти. Они добавили, что считают надпись "ужасающей".
Отмечается, что прихожанами сгоревшей церкви были преимущественно афроамериканцы. Во время пожара, как сообщается, никто не пострадал, причина возгорания остается неизвестной.
Местные представители Республиканской партии, кандидатом в президенты от которой является Дональд Трамп, отказались комментировать инцидент.