В США на сожженной церкви появился лозунг "Голосуй за Трампа"

Власти начали расследование инцидента, которое они относят к преступлениям, совершенным на почве ненависти. Они добавили, что считают надпись "ужасающей".

Отмечается, что прихожанами сгоревшей церкви были преимущественно афроамериканцы. Во время пожара, как сообщается, никто не пострадал, причина возгорания остается неизвестной.

Местные представители Республиканской партии, кандидатом в президенты от которой является Дональд Трамп, отказались комментировать инцидент.