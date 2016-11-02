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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У США на спаленій церкві з’явилося гасло “Голосуй за Трампа”

У США на спаленій церкві з’явилося гасло “Голосуй за Трампа”

Київ • УНН

 • 8227 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. В американському штаті Міссісіпі згоріла церква, на стінах якої згодом з’явилося гасло “Голосуй за Трампа”, передає УНН із посиланням на Reuters.

Влада почала розслідування інциденту, яке вони відносять до злочинів, скоєних на грунті ненависті. Вони додали, що вважають напис “страхітливим”.

Наголошується, що парафіянами згорілої церкви були переважно афроамериканці. Під час пожежі, як повідомляється, ніхто не постраждав, причина загорання залишається невідомою.

Місцеві представники Республіканської партії, кандидатом в президенти від якої є Дональд Трамп, відмовилися коментувати інцидент.

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