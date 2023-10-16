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В США пожилой мужчина нанес 26 ударов ножом ребенку на фоне религиозной ненависти: мальчик умер

Киев • УНН

 • 589260 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В США мужчину обвинили в убийстве и преступлениях на почве ненависти после того, как он ранил двух людей из-за того, что они были мусульманами. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

В США пожилой мужчина нанес 26 ударов ножом ребенку на фоне религиозной ненависти: мальчик умер

Цитата 

«Детективы смогли определить, что обе жертвы этого жестокого нападения были мишенью подозреваемого из-за того, что они были мусульманами, и из-за текущего ближневосточного конфликта с участием ХАМАС и израильтян», – заявили в офисе шерифа.

Детали 

71-летний Джозеф Чуба убил шестилетнего мальчика и ранил 32-летнюю и женщину в городе Плейнфилд. 

Правоохранительные органы предъявили ему обвинения в убийстве первой степени, покушении на убийство первой степени, преступлениях на почве ненависти и побоях при отягчающих обстоятельствах.

В заявлении офиса шерифа округа Уилл говорится, что в субботу утром он получил экстренный звонок от женщины, которая сказала, что на нее напал ее арендодатель.

Женщина рассказала, что "вбежала в ванную комнату и продолжала отбиваться от нападавшего", добавляется в сообщении.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили женщину и мальчика с «множественными ножевыми ранениями груди, туловища и верхних конечностей».

Оба пострадавших, имена которых публично не называются, были доставлены в больницу, но парень позже скончался. Впоследствии из’выяснилось, что ребенку было нанесено 26 ножевых ранений.

Ожидается, что женщина, получившая тяжелые ранения, выживет.

Напомним

Во Франции сегодня утром в школе мужчина, который ранее там учился, убил учительницу ножом. Сообщается, что подозреваемый кричал «Аллах ахбар».

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