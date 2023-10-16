У США літній чоловік наніс 26 ударів ножем дитині на тлі релігійної ненависті: хлопчик помер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У США чоловіка звинуватили у вбивстві та злочинах на ґрунті ненависті після того, як він поранив двох людей через те, що вони були мусульманами. Про це пише ВВС, передає УНН.
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«Детективи змогли визначити, що обидві жертви цього жорстокого нападу були мішенню підозрюваного через те, що вони були мусульманами, і через поточний близькосхідний конфлікт за участю ХАМАС та ізраїльтян», – заявили в офісі шерифа.
Деталі
71-річний Джозеф Чуба вбив шестирічного хлопчика та поранив 32-річну і жінку в місті Плейнфілд.
Правоохоронні органи висунули йому звинувачення у вбивстві першого ступеня, замаху на вбивство першого ступеня, злочинах на ґрунті ненависті та побоях при обтяжуючих обставинах.
У заяві офісу шерифа округу Вілл йдеться, що в суботу вранці він отримав екстрений дзвінок від жінки, яка сказала, що на неї напав її орендодавець.
Жінка розповіла, що "вбігла у ванну кімнату і продовжувала відбиватися від нападника", додається у повідомленні.
Коли поліцейські прибули на місце події, вони виявили жінку та хлопчика з «множинними ножовими пораненнями грудей, тулуба та верхніх кінцівок».
Обидва постраждалих, імена яких публічно не називаються, були доставлені в лікарню, але хлопець пізніше помер. Згодом з’ясувалося, що дитині було завдано 26 ножових поранень.
Очікується, що жінка, яка отримала важкі поранення, виживе.
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