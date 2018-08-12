В США ежегодно жертвами полиции становятся 3 человека

Согласно статистике службы, в результаты стрельбы, открытой сотрудниками полиции, ежегодно ранения получают более тысячи американцев, а трое из них в результате этого погибают.

"В целом же полиция несет ответственность за гибель восьми процентов всех взрослых мужчин, погибших в результате преступлений", - отметили в организации.

При этом число афроамериканцев, убитых сотрудниками полиции в среднем в три раза выше, чем "белых" жителей США.

Напомним, в Манчестере произошла стрельба. Местная полиция пытается определить, что стало причиной инцидента.