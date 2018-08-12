У США щорічно жертвами поліції стають 3 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У США жертвами поліцейського насильства стають в середньому по три людини в рік, повідомили в Службі громадського здоров’я та профілактичної медицини США, з посиланням на Анадолу передає УНН.
Згідно зі статистикою служби, що в результати стрільби, відкритої співробітниками поліції, щорічно поранення отримують більше тисячі американців, а троє з них в результаті цього гинуть.
“В цілому ж поліція несе відповідальність за загибель восьми відсотків усіх дорослих чоловіків, які загинули в результаті злочинів”, — відзначили в організації.
При цьому число афроамериканців, убитих співробітниками поліції в середньому втричі вище, ніж “білих” жителів США.
Нагадаємо, у Манчестері сталася стрілянина. Місцева поліція намагається визначити, що стало причиною інциденту.