В США конгрессмены выступают за продление действия ядерной сделки START с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Эллиот Энгель и конгрессмен Майкл Маккол внесли законопроект в Конгресс с призывом к администрации президента США Дональда Трампа продлить действие ограничений на развитие российского ядерного оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
"Согласно законопроекту, действие соглашения новый START, содержащий ограничения на развитие ядерного оружия Россией, должно быть продолжено до 2026 года, при условии, что Россия его не будет нарушать, или если не будет заключено новое соглашение", - говорится в сообщении.
Энгель, представляя законопроект, отметил, что агрессия Путина против Соединенных Штатов и союзников требует принять все возможные шаги, чтобы защитить безопасность от действий России.
Маккол, в свою очередь, отметил, что соглашение новый START более десяти лет помогало мировому сообществу ограничить способность России размещать ядерное оружие.
"Пока Россия продолжает его придерживаться, это предотвратит развитие арсенала Путиным", - подчеркнул Маккол.
Кроме того, если администрация США не примет действий, ограничения предусмотренные договором потеряют свою силу в 2021 году.
Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Российская Федерация развивает инфраструктуру для размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму, создавая угрозы Европейскому континенту и миру.