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У США конгресмени виступають за продовження дії ядерної угоди START з Росією

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Голова комітету Палати представників із закордонних справ Елліот Енгель та конгресмен Майкл Маккол внесли законопроект до Конгресу із закликом до адміністрації президента США Дональда Трампа продовжити дію обмежень на розвиток російської ядерної зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

“Відповідно до законопроекту, дію угоди новий START, що містить обмеження на розбудову ядерної зброї Росією, має бути продовжено до 2026 року, за умови, що Росія його не порушуватиме, або якщо не буде укладено нову угоду”, — йдеться в повідомленні.

Енгель, представляючи законопроект, наголосив, що агресія Путіна проти Сполучених Штатів та союзників вимагає вжити всіх можливих кроків, щоб захистити безпеку від дій Росії.

Маккол, у свою чергу, зазначив, що угоді новий START понад десять років допомагала світовому співтовариству обмежити здатність Росії розміщувати ядерну зброю.

“Поки Росія продовжує його дотримуватись, це запобігатиме розбудові арсеналу Путіним”, — наголосив Маккол.

Окрім того, якщо адміністрація США не вживатиме дій, обмеження передбачені договором втратять свою силу в 2021 році.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що Російська Федерація розвиває інфраструктуру для розміщення ядерної зброї в окупованому Криму, створюючи загрози Європейському континенту та світу.

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