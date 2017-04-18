В США гусь напал на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В американском городе Кларксвилл в Индиане полицейского офицера атаковал дикий гусь, передает УНН со ссылкой на АВС.
Как отмечается, птица по непонятным причинам атаковала мужчину, когда тот направлялся на работу. Гусь напал на полицейского несколько раз, причем последний закончился падением человека в куст, перед тем, как он вынужден был спасаться бегством.
Видео инцидента было обнародовано в сети и теперь набирает популярность у интернет-пользователей.
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