В США гусь напал на полицейского

Как отмечается, птица по непонятным причинам атаковала мужчину, когда тот направлялся на работу. Гусь напал на полицейского несколько раз, причем последний закончился падением человека в куст, перед тем, как он вынужден был спасаться бегством.

Видео инцидента было обнародовано в сети и теперь набирает популярность у интернет-пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В видеоролике показали четвероногих помощников украинских военных .