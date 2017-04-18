У США гусак напав на поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В американському місті Кларксвілль в Індіані поліцейського офіцера атакував дикий гусак, передає УНН з посиланням на АВС.
Як зазначається, птаха з незрозумілих причин атакувала чоловіка, коли той прямував на роботу. Гусак напав на поліцейського кілька разів, причому останній закінчився падінням чоловіка в кущ, перед тим, як він змушений був рятуватися втечею.
Відео інциденту було оприлюднено в мережі і наразі набирає популярність у інтернет-користувачів.
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