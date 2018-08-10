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В США готовятся к акции белых националистов в годовщину событий в Шарлоттсвилле

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. В Вашингтоне и соседнем штате Вирджиния в США готовятся к первой годовщине марша белых националистов в Шарлоттсвилле, который закончился кровопролитными столкновениями, и принимают меры, чтобы не допустить повторения прошлогодних беспорядков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

В США готовятся к акции белых националистов в годовщину событий в Шарлоттсвилле

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер сообщила о подписании указа об активизации усилий по реагированию на чрезвычайные ситуации в связи с акцией, которая должна пройти в воскресенье в парке неподалеку от Белого дома.

"Это значит, что я готова предоставить все ресурсы,.. чтобы гарантировать безопасность обстановки", – сказала она.

"Есть люди, которые приезжают в наш город с единственной целью – извергать ненависть. Мы осуждаем ненависть. Мы осуждаем антисемитизм и риторику, которую ожидаем услышать в это воскресенье", – добавила Баузер.

Глава полиции Вашингтона Питер Ньюшэм напомнил демонстрантам, что в городе запрещено носить огнестрельное оружие без лицензии.

Напомним, в прошлом году 12 августа в Шарлоттсвилле сотни людей собрались на марш белых националистов под названием "Объединим правых". Акцию организовали как протест против планов по демонтажу статуи генерала Роберта Ли в центре города. Один человек погиб и 19 были ранены в результате наезда автомобиля на толпу людей во время беспорядков.

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