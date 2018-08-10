У США готуються до акції білих націоналістів до річниці подій у Шарлоттсвіллі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Вашингтоні і сусідньому штаті Вірджинія у США готуються до першої річниці маршу білих націоналістів у Шарлоттсвіллі, який завершився кровопролитними сутичками, і вживають заходів, щоб не допустити повторення торішніх безладів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Мер Вашингтона Мюріел Баузер повідомила про підписання указу про активізацію зусиль з реагування на надзвичайні ситуації у зв'язку з акцією, яка повинна пройти в неділю в парку неподалік від Білого дому.
"Це означає, що я готова надати всі ресурси,.. щоб гарантувати безпеку ситуації", - сказала вона.
"Є люди, які приїжджають до нашого міста з єдиною метою - поширювати ненависть. Ми засуджуємо ненависть. Ми засуджуємо антисемітизм і риторику, яку очікуємо почути цієї неділі", - додала Баузер.
Очільник поліції Вашингтона Пітер Ньюшем нагадав демонстрантам, що у місті заборонено носити вогнепальну зброю без ліцензії.
Нагадаємо, торік 12 серпня у Шарлоттсвіллі в штаті Вірджинія сотні людей зібралися на марш білих націоналістів під назвою "Об'єднаємо правих". Акцію організували як протест проти планів з демонтажу статуї генерала Роберта Лі у центрі міста. Одна людина загинула та 19 були поранені у результаті наїзду автомобіля на натовп людей під час заворушень.