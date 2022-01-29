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15 марта, 19:03 • 105694 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140880 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121900 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115530 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104017 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101070 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91388 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В США из-за сильных снегопадов тысячи домов остались без электричества, отменены авиарейсы

Киев • УНН

 • 20159 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Из-за сильных снегопадов на восточном побережье США многие дома остались без электроснабжения, также по всей стране отменяют авиарейсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Почти 55 млн человек получили предупреждения о снегопадах от средней Атлантики до Новой Англии. В десяти штатах, от Вирджинии до Мэна, сохраняется предупреждение о снежной буре.

Отмечается, что в течение ночи в некоторых районах Средней Атлантики и Северо-Востока выпало от 5 до 15 сантиметров снега. Самый сильный снегопад прогнозируется в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гемпшира и Мена.

Как сообщается, в Нью-Йорке идет непрерывный снегопад, жителей призвали воздержаться от поездок. В городе наблюдаются проблемы с работой метро, однако пока его не будут закрывать.

Из-за плохих погодных условий в США отменили более 3 500 рейсов. В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменены 72% рейсов.

Губернатор штата Род-Айленд Дэн Макки попросил правительство страны объявить чрезвычайную ситуацию в регионе.

"One for the record books" — Winter Storm Kenan lashes East coast with heavy snow, fierce wind.Https://t.Co/ms9SglhZz4@Reuters#noreaster#blizzard2022#Kenan#WinterStormKenan#NewYork#bostonweather#NewJersey#nywx#mawx#njwx
Video/Earth Updatepic.twitter.com/F76DPaRDUW

— Dan Behringer ✪ (@DanBehringer221)January 29, 2022

Напомним

По меньшей мере 16 туристов погибли в Пакистане, застряв на горной трассе во время снегопада.

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