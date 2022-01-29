У США через потужні снігопади тисячі будинків залишилися без електрики, скасовано авіарейси
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Через сильні снігопади на східному узбережжі США багато будівель залишилися без електропостачання, також по всій країні скасовують авіарейси. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Майже 55 млн людей отримали попередження про снігопади від середньої Атлантики до Нової Англії. У десяти штатах, від Вірджинії до Мена, зберігається попередження про снігову бурю.
Зазначається, що протягом ночі в деяких районах Середньої Атлантики та Північного Сходу випало від 5 до 15 сантиметрів снігу. Найсильніший снігопад прогнозується в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гемпшира та Мена.
Як повідомляється, у Нью-Йорку йде безперервний снігопад, жителів закликали утриматися від поїздок. В місті спостерігаються проблеми з роботою метро, проте наразі його не закриватимуть.
Через погані погодні умови в США скасували понад 3 500 рейсів. В аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку скасовані 72% рейсів.
Губернатор штату Род-Айленд Ден Маккі попросив уряд країни оголосити надзвичайну ситуацію у регіоні.
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Video/Earth Update pic.twitter.com/F76DPaRDUW
Нагадаємо
Щонайменше 16 туристів загинули в Пакистані, застрягши на гірській трасі під час снігопаду.