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Шахед-136

У США через потужні снігопади тисячі будинків залишилися без електрики, скасовано авіарейси

У США через потужні снігопади тисячі будинків залишилися без електрики, скасовано авіарейси

Київ • УНН

 • 20165 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Через сильні снігопади на східному узбережжі США багато будівель залишилися без електропостачання, також по всій країні скасовують авіарейси. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі 

Майже 55 млн людей отримали попередження про снігопади від середньої Атлантики до Нової Англії. У десяти штатах, від Вірджинії до Мена, зберігається попередження про снігову бурю.

Зазначається, що протягом ночі в деяких районах Середньої Атлантики та Північного Сходу випало від 5 до 15 сантиметрів снігу. Найсильніший снігопад прогнозується в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гемпшира та Мена.

Як повідомляється, у Нью-Йорку йде безперервний снігопад, жителів закликали утриматися від поїздок. В місті спостерігаються проблеми з роботою метро, проте наразі його не закриватимуть. 

Через погані погодні умови в США скасували понад 3 500 рейсів. В аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку скасовані 72% рейсів.

Губернатор штату Род-Айленд Ден Маккі попросив уряд країни оголосити надзвичайну ситуацію у регіоні. 

"One for the record books" — Winter Storm Kenan lashes East coast with heavy snow, fierce wind. https://t.co/ms9SglhZz4 @Reuters #noreaster #blizzard2022 #Kenan #WinterStormKenan #NewYork #bostonweather #NewJersey #nywx #mawx #njwx
Video/Earth Update pic.twitter.com/F76DPaRDUW

— Dan Behringer ✪ (@DanBehringer221) January 29, 2022

Нагадаємо 

Щонайменше 16 туристів загинули в Пакистані, застрягши на гірській трасі під час снігопаду.

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