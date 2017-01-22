В США из-за непогоды погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В американском штате Джорджия из-за экстремальных погодных условий погибли по меньшей мере 11 человек, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Кроме того, отмечается, что в результате неблагоприятных погодных условий пострадали не менее 23 человек.
Власти штата объявили предупреждение о торнадо на севере Джорджии ожидаются ливневые паводки.
Сообщается, что в течение выходных на территории штата было зафиксировано 11 торнадо.
Большинство погибших проживали в южных округах Джорджии.
Как сообщал УНН, в Калифорнии тысячи людей эвакуировали из-за наводнений.