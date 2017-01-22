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В США из-за непогоды погибли 11 человек

В США из-за непогоды погибли 11 человек

Киев • УНН

 • 11863 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В американском штате Джорджия из-за экстремальных погодных условий погибли по меньшей мере 11 человек, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Кроме того, отмечается, что в результате неблагоприятных погодных условий пострадали не менее 23 человек.

Власти штата объявили предупреждение о торнадо на севере Джорджии ожидаются ливневые паводки.

Сообщается, что в течение выходных на территории штата было зафиксировано 11 торнадо.

Большинство погибших проживали в южных округах Джорджии.

Как сообщал УНН, в Калифорнии тысячи людей эвакуировали из-за наводнений.

 

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