У США через негоду загинули 11 осіб

Крім того, зазначаєится, що внаслідок несприятливих погодних умов постраждали не менше 23 осіб.

Влада штату оголосила попередження про торнадо, на півночі Джорджії очікуються зливові паводки.

Повідомляється, що протягом вихідних на території штату було зафіксовано 11 торнадо.

Більшість загиблих проживало в південних округах Джорджії.

Як повідомляв УНН, у Каліфорнії тисячі людей евакуювали через повені.