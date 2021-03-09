В США 12 штатов подали иск на Байдена из-за климатического указа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Власти Миссури и еще 11 штатов США подали иск в отношении президента страны Джо Байдена и его администрации за подписание указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Как в понедельник сообщил телеканал Fox News, истцы считают, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб, передает УНН.
Что известно
По сведениям телеканала, к иску, который выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, присоединились его коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннесси и Юты.
В ходатайстве указывается, что, согласно тексту указа, федеральная власть может утверждать цифры общественных расходов парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения, приведет к дополнительному финансового бремени рядовых жителей страны. По мнению истцов, указ нарушает принцип разделения властей.
Детали
Согласно приведенным в ходатайстве промежуточным подсчетам рабочей группы Байдена, общая сумма таких общественных расходов составляет 9,5 трлн долларов.
“На деле эта огромная цифра будет использоваться для оправдания огромного расширения власти федеральных регуляторов, которые будут вмешиваться в каждый аспект жизни американцев — от их машин до холодильников и домов, продуктов и счетов за электричество”, — приводит телеканал выписку из иска.
Контекст
Байден подписал в первый день пребывания в должности указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, которое предусматривает радикальное снижение парниковых газов. В 2018 году бывший на тот момент хозяином Белого дома Дональд Трамп решил выйти из соглашения, которая, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.
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