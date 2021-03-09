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У США 12 штатів подали позов на Байдена через кліматичний указ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Влада Міссурі і ще 11 штатів США подали позов щодо президента країни Джо Байдена і його адміністрації за підписання указу про захист здоров’я населення та навколишнього середовища. Як в понеділок повідомив телеканал Fox News, позивачі вважають, що розширення повноважень федеральних регуляторів може завдати серйозного економічного збитку, передає УНН.

Що відомо

За відомостями телеканалу, до позову, який висунув генеральний прокурор Міссурі Ерік Шмітт, приєдналися його колеги з Арканзасу, Арізони, Індіани, Канзасу, Монтани, Небраски, Огайо, Оклахоми, Південної Кароліни, Теннесі і Юти.

У клопотанні вказується, що, згідно з текстом указу, федеральна влада може стверджувати цифри громадських витрат парникових газів, які потім стануть підставою для федеральних регуляторів змінювати і вводити нові положення, що призведе до додаткового фінансового тягаря рядових жителів країни. На думку позивачів, указ порушує принцип поділу влади.

Деталі

Згідно з наведеними в клопотанні проміжним підрахунками робочої групи Байдена, загальна сума таких суспільних витрат становить 9,5 трлн доларів.

“На ділі ця величезна цифра буде використовуватися для виправдання величезного розширення влади федеральних регуляторів, які будуть втручатися в кожен аспект життя американців — від їх машин до холодильників і будинків, продуктів і рахунків за електрику”, — наводить телеканал витяг з позову.

Контекст

Байден підписав в перший день перебування на посаді указ про повернення країни до зобов’язань в рамках Паризької угоди по клімату, яке передбачає радикальне зниження парникових газів. У 2018 році колишній на той момент господарем Білого дому Дональд Трамп вирішив вийти з угоди, яка, на його думку, гальмує розвиток американської економіки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генсек ООН привітав рішення США повернутися в Паризьку хартію по клімату

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