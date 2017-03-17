По делу о сомнительных закупках медоборудования продолжаются допросы - прокурор

"В настоящее время допрашиваются должностные лица предприятий, занимающихся непосредственно поставкой медицинского оборудования в адрес государственных лечебных учреждений.

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После проведения их допросов с учетом полученных заключений экспертиз по этому оборудованию, а также полученных материалов выполненного поручения в рамках запроса на международно-правовую помощь, каждому из руководителей этих субъектов хозяйствования, в том числе и руководителей, департаментов здравоохранения, которым непосредственно, мы уже в настоящее время установили, было известно об оборудовании, которое поставлялось в адрес лечебных учреждений, будет дана оценка их действий", - отметил он.

Прокурор уточнил, что при наличии для этого оснований, будет "подниматься вопрос о привлечении их к уголовной ответственности",

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Со словами А.Ефимова, поводом для регистрации указанного уголовного производства стали материалы ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, в которых сообщалось о том, что "в действиях должностных лиц ряда субъектов хозяйствования Украины и неустановленных лиц областных департаментов здравоохранения" по всей территории Украины усматриваются признаки уголовных преступлений при поставке медицинского оборудования за счет как государственного так и местного бюджетов".

Напомним, как сообщал УНН, в Подольском управлении полиции расследуют уголовное производство о неправомерных действиях поставщиков медицинского оборудования в больницы за государственные средства.

Так, по данным следствия, ООО "УМТ+", ЧАО "УМТ", ООО "Биосенс", ООО "МДЦ Эксперт", ООО "Медторг", ЧП "НПО "ДИКСИОН Украины" могут быть причастны к ввозу и дальнейшей реализации на средства государственного и местных бюджетов медицинского оборудования, которое было в употреблении под видом нового.