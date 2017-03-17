У справі щодо сумнівних закупівель медобладнання тривають допити – прокурор

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Подільському управлінні поліції розслідують кримінальне провадження про неправомірні дії постачальників медичного обладнання до лікарень за державні кошти. Наразі у цій справі тривають допити і надані доручення в рамках запиту на міжнародно-правову допомогу. Про це у коментарі УНН повідомив прокурор Подільської прокуратури міста Києва Антон Єфімов.

“На даний час допитуються службові особи підприємств, які займаються безпосередньо постачанням медичного обладнання на адресу державних лікувальних закладів.

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Після проведення їх допитів з урахуванням одержаних висновків експертиз по цьому обладнанню, а також одержаних матеріалів виконаного доручення в рамках запиту на міжнародно-правову допомогу, кожному із керівників цих суб’єктів господарювання, у тому числі і керівників, департаментів охорони здоров’я, яким безпосередньо, ми вже на даний час встановили, було відомо про обладнання, яке постачалось на адресу лікувальних закладів, буде надана оцінка їх дій”, — зазначив він.

Прокурор уточнив, що при наявності для того підстав, буде “порушуватись питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності”,

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З словами А.Єфімова, приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стали матеріали ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, в яких повідомлялось про те, що “в діях посадових осіб ряду суб’єктів господарювання України та невстановлених осіб обласних департаментів охорони здоров’я по всій території України вбачаються ознаки кримінальних правопорушень під час постачання медичного обладнання за кошти, як державного так і місцевого бюджетів”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Подільському управлінні поліції розслідують кримінальне провадження про неправомірні дії постачальників медичного обладнання до лікарень за державні кошти.

Так, за даними слідства, ТОВ “УМТ+”, ПрАТ “УМТ”, ТОВ “Біосенс”, ТОВ “МДЦ Експерт”, ТОВ “Медторг”, ПП “НВО “ДІКСІОН Україна” можуть бути причетними до ввезення та подальшої реалізації за кошти державного та місцевих бюджетів медичного обладнання, яке було у вжитку під виглядом нового.

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