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В деле о пожаре в ТЦ в Кемерово появляются новые свидетели

В деле о пожаре в ТЦ в Кемерово появляются новые свидетели

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Дополнительные свидетели появляются в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе РФ Сергей Меняйло, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Все, что можно открыть, и даже больше, мы открываем (общественности – ред.). Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели. По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось - закрыли дверь или не закрыли и так далее - будет до вас доводиться в открытую. Но есть понятие "тайны следствия", - сказал полпред.

Меняйло добавил, что через несколько дней в город снова приедет председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщал УНН, 25 марта в Кемерово произошел пожар. По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек. 

Аман Тулеев, который руководил областью 21 год, объявил об уходе в отставку.

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