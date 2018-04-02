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У справі про пожежу в ТЦ у Кемерово з'являються нові свідки

У справі про пожежу в ТЦ у Кемерово з'являються нові свідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Додаткові свідки з'являються у справі про пожежу в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово. Про це повідомив повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі РФ Сергій Меняйло, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Все, що можна відкрити, і навіть більше, ми відкриваємо (громадськості - ред.). Сьогодні я зі Слідчим комітетом розмовляв, знаходяться додаткові свідки. За можливістю, все, що можна відкрити, щоб це не розтлумачили двояко - закрили двері або не закрили і так далі - буде вам повідомлятися відкрито. Але є поняття "таємниця слідства", - сказав уповноважений представник.

Меняйло додав, що через кілька днів в місто знову приїде голова СК РФ Олександр Бастрикін.


Як повідомляв УНН, 25 березня в Кемерово сталася пожежа. За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини, постраждали 79 осіб.

Аман Тулєєв, який керував областю 21 рік, оголосив про відхід у відставку.

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