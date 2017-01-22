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По делу о госизмене В.Януковича допросили Авакова

По делу о госизмене В.Януковича допросили Авакова

Киев • УНН

 • 9802 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича следователи допросили 32 свидетелей, в том числе на днях дал показания министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сказал в интервью телеканалу "1 + 1" Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"За это время мы допросили 32 свидетелей, которые дают исчерпывающую картину о том, как Янукович осуществлял государственную измену. Важные показания дал министр внутренних дел Аваков. Позавчерашний его допрос, которому он выдает расписку Януковича о том, что он отказывается от государственной охраны по состоянию от 24 февраля 2014 года. Это полностью опровергает всю его ложь в обращении к Путину о том, что на территории Крыма кому-то кто-то угрожает.

Ю.Луценко отметил, что личная подпись Януковича, приведенная министру внутренних дел А.Авакову, свидетельствует, что он бежал из Киева и принял решение перейти на бег врага - Российской Федерации.

Также, по словам генпрокурора, следователи допросили двух депутатов Госдумы РФ. "Они свидетельствуют о том, что механизм введения войск Российской Федерации на территории Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева", - сказал он.

"Во время визита Суркова в Крым в декабре уже говорилось о возможном военном вторжении", - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНН, Ю.Луценко озвучил письмо В.Януковича к В.Путину о вводе российских войск.

Напомним, 26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, но уже 28 декабря суд перенес рассмотрение этого ходатайства на неопределенный срок.

15 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и предоставил разрешение на задержание подозреваемого экс-президента Виктора Януковича с целью его привода на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.

Украинские Национальные Новости

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