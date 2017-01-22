У справі про держзраду В.Януковича допитали А.Авакова

ukru
20:29 • 30319 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 87965 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 121529 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 127924 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 223243 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 166966 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187291 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172679 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164859 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 349702 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
76 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

У столиці біля Голосіївського ТЦК сталася бійка за участі військового: у мережі шириться відео

28 березня, 14:07 • 41702 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81742 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69254 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50055 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 60967 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 223243 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 349702 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367763 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284335 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357627 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 50055 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 69254 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 81742 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167729 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170307 перегляди
Актуальне
У справі про держзраду В.Януковича допитали А.Авакова

У справі про держзраду В.Януковича допитали А.Авакова

Київ • УНН

 • 9802 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича слідчі допитали 32 свідків, в тому числі днями дав свідчення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це сказав в інтерв’ю телеканалу “1+1” Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

“За цей час ми допитали 32 свідки, які дають вичерпну картину про те, як Янукович здійснював державну зраду. Важливі покази дав міністр внутрішніх справ Аваков. Позавчорашній його допит, якому він видає розписку Януковича про те, що він відмовляється від державної охорони станом від 24 лютого 2014 року. Це повністю спростовує всю його брехню у зверненні до Путіна про те, що на території Криму комусь хтось загрожує.

Ю.Луценко наголосив, що особистий підпис В.Януковича, приведений міністру внутрішніх справ А.Авакову, свідчить, що він втік з Києва і прийняв рішення перейти на біг ворога — Російської Федерації.

Також, за словами Генпрокурора, слідчі допитали двох депутатів Держдуми РФ. “Вони свідчать про те, що механізм введення військ Російської Федерації на територію України був запущений Кремлем ще у грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва,” — сказав він.

“Під час візиту Суркова у Крим у грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення,” — додав Генпрокурор.

Як повідомляв УНН, Ю.Луценко озвучив лист В.Януковича до В.Путіна про введення російських військ.

Нагадаємо, 26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича, але вже 28 грудня суд переніс розгляд цього клопотання на невизначений термін.

15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,034.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,885.72