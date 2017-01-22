У справі про держзраду В.Януковича допитали А.Авакова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича слідчі допитали 32 свідків, в тому числі днями дав свідчення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це сказав в інтерв’ю телеканалу “1+1” Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“За цей час ми допитали 32 свідки, які дають вичерпну картину про те, як Янукович здійснював державну зраду. Важливі покази дав міністр внутрішніх справ Аваков. Позавчорашній його допит, якому він видає розписку Януковича про те, що він відмовляється від державної охорони станом від 24 лютого 2014 року. Це повністю спростовує всю його брехню у зверненні до Путіна про те, що на території Криму комусь хтось загрожує.
Ю.Луценко наголосив, що особистий підпис В.Януковича, приведений міністру внутрішніх справ А.Авакову, свідчить, що він втік з Києва і прийняв рішення перейти на біг ворога — Російської Федерації.
Також, за словами Генпрокурора, слідчі допитали двох депутатів Держдуми РФ. “Вони свідчать про те, що механізм введення військ Російської Федерації на територію України був запущений Кремлем ще у грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва,” — сказав він.
“Під час візиту Суркова у Крим у грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення,” — додав Генпрокурор.
Як повідомляв УНН, Ю.Луценко озвучив лист В.Януковича до В.Путіна про введення російських військ.
Нагадаємо, 26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича, але вже 28 грудня суд переніс розгляд цього клопотання на невизначений термін.
15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.