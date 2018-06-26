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В деле незаконной застройки Днепра прослеживается интерес нардепа Рыбалки

Киев  •  УНН

 • 15220 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Прокуратура Днепропетровской области расследует факт незаконной застройки берега речки Днепр компаниями ООО "Городской Сад" (ЕГРПОУ 34408371), ООО "Парк дружбы" (ЕГРПОУ 35933759) и ООО "Атлант-2009" (ЕГРПОУ 36640426). Служебные лица последних подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями и подделке документов, передает УНН со ссылкой на решение Бабушкинского районного суда Днепра от 3 апреля 2018 года.

В постановлении суда отмечается, что досудебное следствие установило факт незаконного строительства по ул.Набережная Победы, 55 в г.Днепр, а также факт незаконного завладения земельными участками со стороны служебных лиц ООО “Городской Сад” (ЕГРПОУ 34408371), ООО “Парк дружбы” (ЕГРПОУ 35933759) и ООО “Атлант-2009” (ЕГРПОУ 36640426).

Более того, утверждается, что к незаконным действиям причастны и служебные лица департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Днепропетровской области.

По данным следователей, незаконная застройка побережья Днепра велась с 2014 по 2017 год.

На сегодняшний день уголовное производство по этому факту находится на этапе досудебного расследования.

Отметим, что одна из компаний, служебные лица которой подозреваются в нарушении действующего законодательства, — ООО “Городской Сад” (ЕГРПОУ 34408371) — согласно данным из Единого реестра юридических лиц, уже прекратила свое существование. Интересна эта компания тем, что среди ее основателей с долей в 20% числилась мать народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки — Евгения Рыбалка и ее родная сестра (тетка нардепа) Ольга Кривохатько (тоже с долей в 20%).

Более того, как свидетельствуют данные из Реестров, другие основатели уже ликвидированного ООО “Городской сад” также связаны с семейным бизнесом нардепа Рыбалки.

К примеру, один из основателей этой компании — Сергей Вишницкий — параллельно является основателем ООО “Самоцвит” (13473378), которое, в свою очередь, занимается торговлей продуктами и входит в орбиту компаний снэкового бизнес депутата.

Еще один основатель ликвидированного ООО “Городской сад” — Алексей Шмыгленко — ранее руководил ООО “Чиста планета” и сегодня является руководителем ООО “Продэкспорт — 2009”. Обе компании также входят в орбиту снэкового бизнеса депутата Рыбалки.

Более того, основателем и руководителем ООО “Атлант-2009” (ЕГРПОУ 36640426) (фигурирующее в деле о незаконной застройке Днепра) является Ольга Вишницкая, которая может приходиться родственницей Сергею Вишницкому (сооснователю фирмы “Городской сад” и “Самоцвит”).

Таки образом, можно допустить, что за незаконной, как утверждает следствие, застройкой набережной Днепра стоят интересы семейного бизнеса народного депутата Сергея Рыбалки.

Как сообщал УНН, ранее Бабушкинский суд предоставил областной прокуратуре разрешение на временный доступ к документам днепропетровских предприятий, фигурирующих в уголовном производстве по фактам незаконной застройки земель у реки Днепр.

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