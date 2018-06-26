У справі незаконної забудови Дніпра простежується інтерес нардепа Рибалки

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Прокуратура Дніпропетровської області розслідує факт незаконної забудови берега річки Дніпро компаніями ТОВ "Міський сад" (ЄДРПОУ 34408371), ТОВ "Парк дружби" (ЄДРПОУ 35933759) та ТОВ "Атлант-2009" (ЄДРПОУ 36640426). Службові особи останніх підозрюються в зловживанні службовими повноваженнями і підробці документів, передає УНН з посиланням на рішення Бабушкінського районного суду Дніпра від 3 квітня 2018 року.

У постанові суду зазначається, що досудове слідство встановило факт незаконного будівництва по вул.Набережна Перемоги, 55 в м.Дніпро, а також факт незаконного заволодіння земельними ділянками з боку службових осіб ТОВ "Міський сад" (ЄДРПОУ 34408371), ТОВ "Парк дружби" (ЄДРПОУ 35933759) та ТОВ "Атлант-2009" (ЄДРПОУ 36640426).

Більш того, стверджується, що до незаконних дій причетні і службові особи департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області.

За даними слідчих, незаконна забудова узбережжя Дніпра велася з 2014 по 2017 рік.

На сьогоднішній день кримінальне провадження за цим фактом перебуває на етапі досудового розслідування.

Відзначимо, що одна з компаній, службові особи якої підозрюються в порушенні чинного законодавства, - ТОВ "Міський сад" (ЄДРПОУ 34408371) - згідно з даними з Єдиного реєстру юридичних осіб, вже припинила своє існування. Цікава ця компанія тим, що серед її засновників з часткою в 20% була мати народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки - Євгенія Рибалка та її рідна сестра (тітка нардепа) Ольга Кривохатько (теж з часткою в 20%).

Більш того, як свідчать дані з Реєстрів, інші засновники вже ліквідованого ТОВ "Міський сад" також пов'язані із сімейним бізнесом нардепа Рибалки.

Наприклад, один із засновників цієї компанії - Сергій Вишницький - паралельно є засновником ТОВ "Самоцвіт" (13473378), яке, в свою чергу, займається торгівлею продуктами і входить в орбіту компаній снекового бізнесу депутата.

Ще один засновник ліквідованого ТОВ "Міський сад" - Олексій Шмигленко - раніше керував ТОВ "Чиста планета" і сьогодні є керівником ТОВ "Продекспорт-2009". Обидві компанії також входять в орбіту снекового бізнесу депутата Рибалки.

Більш того, засновником і керівником ТОВ "Атлант-2009" (ЄДРПОУ 36640426) (фігурує в справі про незаконну забудову Дніпра) є Ольга Вишницька, яка може бути родичкою Сергія Вишницького (співзасновник фірми "Міський сад" і "Самоцвіт").

Таки чином, можна припустити, що за незаконною, як стверджує слідство, забудовою набережнлї Дніпра стоять інтереси сімейного бізнесу народного депутата Сергія Рибалки.

Як повідомляв УНН, раніше Бабушкінський суд надав обласній прокуратурі дозвіл на тимчасовий доступ до документів дніпропетровських підприємств, що фігурують в кримінальному провадженні за фактами незаконної забудови земель біля річки Дніпро.

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