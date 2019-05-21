В деле экс-беркутовцев допросили трех бывших спецназовцев "Омеги"

"Сегодня (на судебном заседании по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут" - ред.) мы допросили трех свидетелей, бывших сотрудников спецподразделения "Омега", - проинформировал Горошинский.

Также, следующее судебное заседание назначено на 4 июня.

Как сообщал УНН, в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.

Напомним, что с 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши. Интерпол отказал Украине в объявлении бойцов "Беркута" в международный розыск.

Также по данным ГПУ, семь "беркутовцев" скрываются на территории "ДНР" и "ЛНР".