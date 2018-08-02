В деле "договорных матчей" уже вручено 11 подозрений - ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. По данным Нацполиции, следователи уже провели десятки обысков и ряд процессуальных мер в рамках уголовного производства по факту проведения договорных матчей между ФК Украины. Среди вероятных причастных к "заказным" турнирам называют десятки футбольных функционеров разного уровня. Об этом сообщили в Федерации футбола Украины, передает.
"Одиннадцати из них уже вручены уведомления о подозрении", - уточнили в ФФУ.
По словам генерального секретаря Федерации Юрия Записоцкого ФФУ заинтересованы в результативности следствия, как никто другой.
"Украинский футбол должен быть образцом прозрачности и настоящего соревновательного духа", - добавил он.
В ФФУ также отметили, что это "первый прецедент за всю историю независимости нашей страны, когда процесс очистки футбола от коррупции происходит на практике и так масштабно".
Напомним, НПУ провела уже два масштабных рейды по делу "договорных матчей". По предварительным данным следствия, к футбольной коррупции и нечестным играм могут быть причастны около 35 футбольных клубов.
Президент ФФУ Андрей Павелко, в свою очередь, заверил, что правовая оценка будет дана действиям каждого, кто все это время участвовал в нечестных матчах.