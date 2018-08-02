В деле "договорных матчей" уже вручено 11 подозрений - ФФУ

"Одиннадцати из них уже вручены уведомления о подозрении", - уточнили в ФФУ.



По словам генерального секретаря Федерации Юрия Записоцкого ФФУ заинтересованы в результативности следствия, как никто другой.



"Украинский футбол должен быть образцом прозрачности и настоящего соревновательного духа", - добавил он.



В ФФУ также отметили, что это "первый прецедент за всю историю независимости нашей страны, когда процесс очистки футбола от коррупции происходит на практике и так масштабно".



Напомним, НПУ провела уже два масштабных рейды по делу "договорных матчей". По предварительным данным следствия, к футбольной коррупции и нечестным играм могут быть причастны около 35 футбольных клубов.



Президент ФФУ Андрей Павелко, в свою очередь, заверил, что правовая оценка будет дана действиям каждого, кто все это время участвовал в нечестных матчах.