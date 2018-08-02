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У справі "договірних матчів" вже вручено 11 підозр - ФФУ

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. За даними Нацполіції, слідчі вже провели десятки обшуків та низку процесуальних заходів в рамках кримінального провадження за фактом проведення договірних матчів між ФК України. Серед ймовірних причетних до "замовних" турнірів називають десятки футбольних функціонерів різного рівня. Про це повідомили у Федерації футболу України, передає УНН.

"Одинадцятьом із них вже вручені повідомлення про підозру", - уточнили у ФФУ.

За словами генерального секретаря Федерації Юрія Запісоцького, ФФУ зацікавлені в результативності слідства, як ніхто інший.

"Український футбол має бути взірцем прозорості та справжнього змагального духу", - додав він.

У ФФУ також зауважили, що це "перший прецедент за всю історію незалежності нашої країни, коли процес очищення футболу від корупції відбувається на практиці й так масштабно".

Нагадаємо, НПУ провела вже два масштабні рейди у справі "договірних матчів". За попередніми даними слідства, до футбольної корупції та нечесних ігор можуть бути причетні близько 35 футбольних клубів.

Президент ФФУ Андрій Павелко, у свою чергу, запевнив, що правова оцінка буде дана діям кожного, хто весь цей час брав участь у нечесних матчах.

Українські Національні Новини

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