У справі "договірних матчів" вже вручено 11 підозр - ФФУ

"Одинадцятьом із них вже вручені повідомлення про підозру", - уточнили у ФФУ.



За словами генерального секретаря Федерації Юрія Запісоцького, ФФУ зацікавлені в результативності слідства, як ніхто інший.



"Український футбол має бути взірцем прозорості та справжнього змагального духу", - додав він.



У ФФУ також зауважили, що це "перший прецедент за всю історію незалежності нашої країни, коли процес очищення футболу від корупції відбувається на практиці й так масштабно".



Нагадаємо, НПУ провела вже два масштабні рейди у справі "договірних матчів". За попередніми даними слідства, до футбольної корупції та нечесних ігор можуть бути причетні близько 35 футбольних клубів.



Президент ФФУ Андрій Павелко, у свою чергу, запевнив, що правова оцінка буде дана діям кожного, хто весь цей час брав участь у нечесних матчах.