По делу Берии и Сталина появились новые подробности

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103423 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108980 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145369 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141234 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134805 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127528 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168597 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118028 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145395 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым продолжает досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Иосифа Сталина и Лаврентия Берии в преступной депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР в 1944 году. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры АРК.

"Осуществляется досудебное расследование. Проводятся экспертизы", - сказали в прокуратуре.

В частности, уточнили в пресс-службе, еще не завершена историко-правовая экспертиза.

Также направлены запросы о международно-правовой помощи в этом уголовном производстве в Узбекистан и Казахстан. Однако пока ответов из этих стран прокуратура АРК не получила.

Напомним, в мае 2017 года прокуратура АР Крым подготовила подозрение в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР 1944 Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. В частности, им составили подозрения по ч.1 ст. 442 (геноцид) УК.

По делу о депортации крымско-татарского и других народов с территории АР Крым в 1944 году потерпевшими установлено 250 семей.

Потери из-за депортации жителей Крыма в 1944 году составили почти 58 тыс. человек.

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