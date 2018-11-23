По делу Берии и Сталина появились новые подробности

"Осуществляется досудебное расследование. Проводятся экспертизы", - сказали в прокуратуре.



В частности, уточнили в пресс-службе, еще не завершена историко-правовая экспертиза.



Также направлены запросы о международно-правовой помощи в этом уголовном производстве в Узбекистан и Казахстан. Однако пока ответов из этих стран прокуратура АРК не получила.



Напомним, в мае 2017 года прокуратура АР Крым подготовила подозрение в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР 1944 Иосифу Сталину и Лаврентию Берии. В частности, им составили подозрения по ч.1 ст. 442 (геноцид) УК.



По делу о депортации крымско-татарского и других народов с территории АР Крым в 1944 году потерпевшими установлено 250 семей.



Потери из-за депортации жителей Крыма в 1944 году составили почти 58 тыс. человек.