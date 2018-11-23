У справі Берії та Сталіна з'явились нові подробиці

"Здійснюється досудове розслідування. Проводяться експертизи", - сказали у прокуратурі.



Зокрема, уточнили у прес-службі, ще не завершена історично-правова експертиза.



Також направлені запити про міжнародно-правову допомогу у цьому кримінальному провадженні до Узбекистану й Казахстану. Однак поки що відповідей з цих країн прокуратура АРК не отримала.



Нагадаємо, у травні 2017 року прокуратура АР Крим підготувала підозру у злочині депортації кримськотатарського народу та представників інших національностей з території Кримської АРСР 1944 року Йосипу Сталіну та Лаврентію Берії. Зокрема, їм склали підозри за ч.1 ст. 442 (геноцид) ККУ.



У справі щодо депортації кримсько-татарського та інших народів з території АР Крим у 1944 році потерпілими встановлено 250 сімей.



Втрати через депортацію жителів Криму в 1944 році становили майже 58 тис. осіб.