В споре Суркисов с "Приватом" судьи делают вид, что не замечают очевидных вещей - экономист

Эксперт рассказал о юридической сути иска Суркисов к НБУ по делу национализации “ПриватБанка”.

“Нужно понять для начала юридическую составляющую вопроса. Когда проводилась национализация „Привата“ была применена процедура ball in, и это не украинское изобретение. Этот принцип применяется часто, когда обязательства связанных с владельцем лиц не представляется в виде депозитов, а конвертируется в акции. И этот принцип был применен к Суркисам, потому отрицать, что Суркисы являются связанными лицами (с бывшим владельцем "Привата" - ред.) просто смешно. У них слишком много общих бизнесов, они присутствуют в „плюсах“ и в ряде других бизнесов.

У НБУ и Минфина тогда были все основания считать их связанными лицами и, таким образом, конвертировать их депозиты в акции”, - пояснил Кушнирук.

Сейчас же мы наблюдаем, как суды делают вид, будто не могут установить “связанность лиц”, — говорит экономист, и добавляет, что “это — издевательство”.

“... которое демонстрирует, насколько у нас все плохо с судебной системой. Потому что, подобные ”анекдоты“ точно нельзя было бы ”устроить“ в суде Лондона.

Причем, в интернете есть ссылки на то, что в Лондоне (там тоже идет суд, где братья подали иск против Порошенко), Суркисы как раз утверждают, что они являются связанными лицами с Коломойским. Но это заявление почему-то наши суды отказываются принимать во внимание, и признавать, что НБУ и Минфин правы”, - добавил эксперт.

Кушнирук уверен, что в деле “Суркисов-Привата” все зависит от судей.

“Какое и когда будет принято решение — я не знаю. Очевидно, что этот вопрос не политизации. Сейчас этот вопрос честности наших судов .... Верховный суд первый год еще пытался придерживаться определенных стандартов. А сейчас понятно, что можно вернуться к практике, которая позволяет судам принимать решения в интересах тех или иных лиц. А там же вопрос о 270 млн долларов”, - считает эксперт.

Он также напомнил, что выигрыш Суркисов в Верховном суде откроет дорогу другим аналогичным искам против госбанка.

“... это, бесспорно удар по бюджету, и покрывать это придется за счет бюджета. Если честно — я считаю, что после такого решения я бы Украине, от имени МВФ, не дал бы ни копейки. Зачем давать, если средствами международных доноров расплачиваться с Коломойским, Суркисами и другими”, - резюмировал экономист.

Как писал УНН, Верховный суд отменил заседание по делу “Привата” по иску Суркисов и заявил о давлении на судей, якобы, со стороны СМИ. В чем собственно проявлялся давление и в чьих интересах он якобы осуществлялся, судьи не уточнили.

Дата следующего заседания — пока не определена.

Напомним, по словам политолога Владимира Цыбулько, дело “Привата-Суркисов” имеет целью “обуздать” Зеленского.